На трассе «Скандинавия» в Ленобласти с 11 октября ограничат движение

На 136 километре «Скандинавии» с 11 октября по 10 ноября будут проводить работы на путепроводе через железную дорогу Выборг – Житково.

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Вводится ограничение движения и скорости до 40 км/ч.

Реверсивное движение будет организовано со светофорным регулированием. На трассе две полосы движения. Работы будут проводить в два этапа: сначала на одной половине проезжей части, затем – на другой.