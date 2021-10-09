На трассе «Скандинавия» в Ленобласти с 11 октября ограничат движение

На 136 километре «Скандинавии» с 11 октября по 10 ноября будут проводить работы на путепроводе через железную дорогу Выборг – Житково.
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09.10.2021 52
Вводится ограничение движения и скорости до 40 км/ч.
Реверсивное движение будет организовано со светофорным регулированием. На трассе две полосы движения. Работы будут проводить в два этапа: сначала на одной половине проезжей части, затем – на другой.