Российским врачам будут платить по-новому

Как пишет «Коммерсантъ», Минтруд и Минздрав определились с основными параметрами реформы оплаты труда врачей и медперсонала.

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В случае утверждения проекта, зарплата медицинских работников будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. При этом, по замыслу ведомств, высокий уровень заработных плат должен формироваться не за счет повышенной нагрузки на работника.

По оценке ведомств, благодаря реформе у врачей увеличится как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка. По предварительным расчетам, минимальный прирост средних зарплат составит 2%, а максимальный – 78%.

Пилотный этап стартует с 2022 года в семи регионах с 440 медучреждениями и более чем 170 тысячами человек медперсонала.