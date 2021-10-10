Видео: пожарные боролись с огнем в доходном доме купца Чубакова в Петербурге около 12 часов

В воскресенье, 10 октября, около 06.00 пожар в доходном доме купца Чубакова на набережной реки Карповки в Петербурге был полностью ликвидирован.

Сообщение о пожаре поступило около 18.00 накануне, 9 октября. Пламя за короткое время распространилось на 800 квадратных метров. На месте работали 128 пожарных, были привлечены 29 единиц техники. К 22.36 пожар был локализован, а ранг снижен до номера 2.

Из здания были эвакуированы 100 человек, из них 12 детей. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС.

Проводится проверка.