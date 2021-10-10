Жители Всеволожского района своими руками создали новое пространство для детей

Новое пространство для детей появилось в СНТ «Железнодорожник» Юкковского сельского поселения.

Местные энтузиасты построили хоккейную коробку и многофункциональную библиотеку, которая зимой будет использоваться в качестве раздевалки для хоккеистов, а в остальное время – для игры в настольный теннис, обмена книгами и проведения собраний.

Идея создания такого пространства принадлежит Данилу Вознесенскому. Отмечается, что проект задумывался на пять лет и был реализован в заданный срок. Средства для его реализации частично взяты из пожертвований, частично из членских взносов.