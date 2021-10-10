Жители Всеволожского района своими руками создали новое пространство для детей

Автор: Гузель Галимова
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Новое пространство для детей появилось в СНТ «Железнодорожник» Юкковского сельского поселения.

Местные энтузиасты построили хоккейную коробку и многофункциональную библиотеку, которая зимой будет использоваться в качестве раздевалки для хоккеистов, а в остальное время – для игры в настольный теннис, обмена книгами и проведения собраний.

Жители Всеволожского района своими руками создали новое пространство для детей хоккейная коробка, Ленобласть, Всеволожский район, библиотека
Жители Всеволожского района своими руками создали новое пространство для детей хоккейная коробка, Ленобласть, Всеволожский район, библиотека
Жители Всеволожского района своими руками создали новое пространство для детей хоккейная коробка, Ленобласть, Всеволожский район, библиотека
Жители Всеволожского района своими руками создали новое пространство для детей хоккейная коробка, Ленобласть, Всеволожский район, библиотека
Жители Всеволожского района своими руками создали новое пространство для детей хоккейная коробка, Ленобласть, Всеволожский район, библиотека
Жители Всеволожского района своими руками создали новое пространство для детей хоккейная коробка, Ленобласть, Всеволожский район, библиотека

Идея создания такого пространства принадлежит Данилу Вознесенскому. Отмечается, что проект задумывался на пять лет и был реализован в заданный срок. Средства для его реализации частично взяты из пожертвований, частично из членских взносов.

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07.10.2021 156
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