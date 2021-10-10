Найденные на дне Ижоры останки принадлежат ребенку 9-12 лет

Как сообщал ivbg.ru, 9 октября из реки Ижора в Тосненском районе Ленобласт подняли сумку с человеческими костями, черепом и гирей.

Экспертиза установила, что кости могут принадлежать ребенку 9-12 лет. Смерть наступила более года назад.

По уточненным данным, череп был обмотан пакетом и обвязан веревкой, а кости туловища перемотаны проволокой и привязаны к гире. На костях сохранились фрагменты кофты, футболки и носок, а также фрагменты материи. Там же — пластмассовые бусы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).