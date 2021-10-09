В поднятой со дна Ижоры сумке были череп и кости ребенка

Как сообщал ivbg.ru, 9 октября из реки Ижора возле моста «Счастливая корова» подняли сумку с человеческими костями, черепом и гирей. Стали известны подробности происшествия.

Кости были переданы на экспертизу, которая установила, что умерший – ребенок. Смерть наступила более года назад. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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Устанавливается личность погибшего ребенка, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению.