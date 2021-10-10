Роскосмос приостановит испытания двигателей и направит кислород в больницы

«Роскосмос» на время приостановит испытания ракетных двигателей в Воронеже, а сэкономленный кислород будет передан медикам, сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», — сообщил он.

По его словам, одно это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки выявили 273 новых случая COVID-19.