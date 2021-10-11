Новые 100 рублей появятся в обороте в 2022 году

Как сообщают «Известия» со ссылкой на зампреда Центробанка Михаила Алексеева, новая сторублевая купюра появится в большом обороте к концу 2022 года. На ней должны изобразить символы Москвы: красную площадь, «Зарядье», Шуховскую башню, главное здание МГУ.

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Банк России до 2025 года планирует повысить качество, защищенность и долговечность бумажных денежных знаков. Для этого модернизируют банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

Будут усовершенствованы их защитный комплекс и дизайн. Банкноты образца 1997 года останутся законным средством платежа и после введения новых в обращение.

Модернизированные банкноты будут вводиться в оборот поэтапно. Новые купюры 1000 и 5000 рублей будут выпущены в 2023 году, 500 рублей в 2024 году, а 10 и 50 рублей в 2025 году.