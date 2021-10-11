Ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая приостановили из-за угрозы отравлений

В кукурузных сублимированной лапше, вермишели, чипсах, а также в яйцах с десертом из шоколадного крема и в печеньях с игрушкой-сюрпризом найдены ДНК генетически модифицированных кукурузы и сои.

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В среднем количество ДНК превышает 0,9%. Но в некоторых образцах содержание превышено в пять раз. При этом на маркировке сведений о генетически модифицированных компонентах нет.

Роспотребнадзор приостановил ввоз указанной продукции из Китая, чтобы не допустить отравление среди россиян. Ситуация находится на особом контроле.