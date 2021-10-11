Семьи с детьми из Ленобласти смогут получить ипотеку по ставке в 6%

По условиям программы, до конца 2023 года семьи, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, могут оформить льготные ипотечные жилищные кредиты.

Об этом в понедельник, 11 октября сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти.

Также программа рассчитана на выдачу кредитов для строительства частного дома. Такой вариант возможен с 1 апреля 2021 года.

Подробная информация о том, как оформить «Семейную ипотеку» и какое жилье можно приобрести с ее помощью, размещена на сайте Министерства финансов Российской Федерации в разделе «Государственная поддержка жилищного (ипотечного) кредитования», а также на сайте Консультационного центра АО «ДОМ.РФ».