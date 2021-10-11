Сергей Перминов прокомментировал итоги парламентских выборов в Чехии

Победителем прошедших в Чехии парламентских выборов стала коалиция «Вместе», объединяющая три либеральные партии и движения. Явка избирателей на выборах составила более 65%.

При этом движение действующего премьер-министра Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» останется сильнейшей партией, представленной в нижней палате.

Об итогах выборов рассказал сенатор, член комиссии по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом Чехии Сергей Перминов. Более подробно в интервью телеканала “ВМЕСТЕ-РФ”.