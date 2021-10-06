Сергей Перминов назначен на пост зампредседателя Комитета Совета Федерации по регламенту

Сенатор, представитель Ленинградской области в Совете Федерации Сергей Перминов 6 октября назначен на пост заместителя председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.
Как подчеркнул сам сенатор, это назначение им воспринимается как знак доверия и высокая оценка его деятельности руководством Совета Федерации и коллегами в комитете.
Как сообщал ivbg.ru, Сергей Перминов наделен сенаторскими полномочиями с 17 сентября 2020 года. Работал в верхней палате парламента в Комитете по регламенту и организации парламентской деятельности. Является участником группы по сотрудничеству с парламентом Финляндии, Бундесратом ФРГ и Сенатом Франции. Стал руководителем российской делегации в Парламентской конференции Балтийского моря.