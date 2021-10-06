Сергей Перминов назначен на пост зампредседателя Комитета Совета Федерации по регламенту

Автор: Сергей Агутин
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Сенатор, представитель Ленинградской области в Совете Федерации Сергей Перминов 6 октября назначен на пост заместителя председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Сергей Перминов

Как подчеркнул сам сенатор, это назначение им воспринимается как знак доверия и высокая оценка его деятельности руководством Совета Федерации и коллегами в комитете.

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06.10.2021 60
«По всем направлениям продолжим конструктивные усилия для максимально эффективной реализации интересов России и земляков», – заявил Сергей Перминов

Как сообщал ivbg.ru, Сергей Перминов наделен сенаторскими полномочиями с 17 сентября 2020 года. Работал в верхней палате парламента в Комитете по регламенту и организации парламентской деятельности. Является участником группы по сотрудничеству с парламентом Финляндии, Бундесратом ФРГ и Сенатом Франции. Стал руководителем российской делегации в Парламентской конференции Балтийского моря.

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