В Выборге археологи нашли ранее считавшийся утраченным артефакт 15 века

В Выборге — археологическая сенсация века. В ходе раскопок специалисты нашли средневековую плиту из Райской башни Выборгского замка. До этого она считалась утраченной.

До прошлой недели известняковые плиты с изображением гербов наместников замка Эрика Аксельссона Тотта и регента Швеции Стена Стуре Страшего считались потерянными в ходе реконструкции замка в конце 19 века, рассказал Владимир Цой, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области.

В ходе реконструкции Выборгского замка 1891‒1894 гг. военным ведомством был полностью перестроен четвертый ярус Райской башни, и по одной из версии плиты с гербами вывезены в Петербург, где бесследно исчезли. Находка выборгской экспедиции ИИМК РАН опровергла эту версию и теперь, спустя 130 лет, мы можем видеть чудом сохранившуюся резную плиту с изображением герба Эрика Тотта последней четверти 15 века, — поделился Владимир Цой.

Отметим, что сама Райская башня была построена в 1470-х годах каменщиками из Таллина, которых Эрик Тотт пригласил для строительства городской стены Выборга и замка Олафсборг в Савонлинне.