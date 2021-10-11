За неделю спасатели Ленобласти привлекались 20 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» вечером, 11 октября.

Так, в период с 4 по 10 октября поисково-спасательные подразделения привлекались 20 раз, в том числе:

к поисково-спасательным работам на водных объектах – 11 раза;

к поисково-спасательным работам в лесах — 3 раз.

Как отметили в ведомстве, в результате аварийно-спасательных и поисковых работ было спасено 4 человека. Число летальных исходов в происшествиях составило 2 человека.