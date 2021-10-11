Пропавшего школьника из Токсово искали три дня. Днем он бродил по «Меге», а ночью спал в курилке

В Ленобласти полиция и волонтеры три дня вели поиски 12-летнего школьника. Все это время он прятался в торговом центре.

Как сообщают в правоохранительных органах, в понедельник, 11 октября, поиски ребенка начались в посёлке Токсово после того, как он не вернулся из школы домой и перестал выходить на связь с родителями.

Нашли школьника в ночь на 11 октября на парковке ТРК «Мега Парнас». Все эти дни школьник гулял вдоль витрин магазинов, а ночью спал в зоне для курения. Ребёнка передали родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.