В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Над Финским заливом ночью наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Финским заливом в разных точках Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Северно сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Охотники за северным сиянием в России, Охотники за северным сиянием в Ленобласти, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Северно сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Охотники за северным сиянием в России, Охотники за северным сиянием в Ленобласти, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Северно сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Охотники за северным сиянием в России, Охотники за северным сиянием в Ленобласти, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Северно сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Охотники за северным сиянием в России, Охотники за северным сиянием в Ленобласти, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Северно сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Охотники за северным сиянием в России, Охотники за северным сиянием в Ленобласти, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, Северно сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Охотники за северным сиянием в России, Охотники за северным сиянием в Ленобласти, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Вам будет интересно
На Земле ожидается умеренная магнитная буря класса G2
Она зацепит Ленобласть и Санкт-Петербург. Согласно прогнозам, CME нанесет удар по планете, что вызовет опасения по поводу неминуемых технических сбоев и...
12.10.2021 62
Автор