Стало известно, где на 12 октября зафиксированы 281 новый случай COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 281 человека.

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Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+3), Ефимовский (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+9), Кикерино (+1), Торосово (+2), Большая Вруда (+1), Губаницы (+2).
  • Волховский район: Волхов (+9), Сясьстрой (+1), Вындин Остров (+1), Усадище (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+13), Кудрово (+10), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+1), Янино-2 (+1), Воейково (+3), Разметелево (+2), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+3), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Романовка (+5), Бугры (+3), Агалатово (+1), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дунай СНТ мех завод им. К. Либкнехта (+1), Павлово (+3), Углово (+1), Рахья (+1), п/ст Ладожское Озеро (+1), СНТ Учитель надел (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+14), Первомайское (+1), Рощино (+2), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Приморск (+1), Гаврилово (+1), Красная Долина (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+4), Рождествено (+1), Суйда (+1), Никольское (+4), Кобралово (+1), Сиверский (+3), Коммунар (+3), Малые Колпаны (+1), Жабино (+1), Сяськелево (+3), Дружная Горка (+4), Кобринское (+2).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Котельский (+1), Усть-Луга (+1), Ручьи (+1), Ропша (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+18), Будогощь (+1), Тихорицы (+1).
  • Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Синявино (+1), Путилово (+1), Колосарь (+1), Войтолово (+1), Мга (+2).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+8), Заостровье (+2).
  • Ломоносовский район: Низино (+1), Русско-Высоцкое (+2), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Келози (+1), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), Кипень (+3).
  • Лужский район: Луга (+10), Дзержинского (+2).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+3).
  • Приозерский район: Приозерск (+4), Саперное (+1), Петровское (+1), Кузнечное (+1), Понтонное (+1), Бережок (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+9).
  • Тихвинский район: Тихвин (+14), Ганьково (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+5), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Любань (+1), Любань (+1).
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