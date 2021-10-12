Стало известно, где на 12 октября зафиксированы 281 новый случай COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 281 человека.

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Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.