Во Всеволожском районе Ленобласти полиция задержала 38-летнего жителя Янино по подозрению в домогательствах к дочери.

О произошедшем в полицию заявила 36-летняя супруга задержанного. Она сообщила, что этим летом ее супруг совершил сексуальные действия насильственного характера в отношении их общей 12-летней дочери.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ivbg.ru сообщал, что житель Выборгского района 10 лет совершал насилие над племянницей и снимал это на видео.