Житель Выборгского района 10 лет совершал насилие над племянницей и снимал это на видео

Выборгские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя, насиловавшего свою несовершеннолетнюю родственницу. Попался он на том, что распространял интимные фото своей бывшей сожительницы.

Об этом сообщается на сайте СК по Ленобласти в понедельник, 4 сентября.

Как стало известно, с 2007 по 2017 года обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности своей племянницы. Этого насильнику было мало — весь процесс он снимал на камеру и хранил на своем ноутбуке.

Жуткие издевательства могли бы и продолжаться дальше, если бы не заведенное на задержанного уголовное дело за распространение в интернете интимных фотографий его бывшей девушки.

За вышеописанные преступления в отношении насильника в общей сложности было заведено 4 уголовных дела. На данный момент дело передано в суд.