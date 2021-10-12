Ученые СПбГУ дали неутешительный прогноз на ноябрь по числу заболевших Covid-19

Буквально через месяц количество россиян, инфицированных коронавирусом, может достигнуть 1 млн человек.

Такой прогноз предполагает, что к 10 ноября число болеющих россиян достигнет 1,04 млн. При наиболее оптимистичном исходе — 920 тысяч, приводит ТАСС слова руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Самый оптимистичный прогноз на 1 ноября, предполагающий медленное уменьшение прироста общего количества заболевших, — это 27 966 случаев в сутки. К 10 ноября количество новых заболевших сократится больше чем на тысячу случаев — до уровня в 26 846… Пессимистичный сценарий, при котором процентный прирост общего количества заболевших достигнет уровня 0,41%, может привести к тому, что число новых случаев заболевания в сутки возрастет к 1 ноября до 33 846, а к 10 ноября — до 35 887 случаев… Для того, чтобы был спад заболеваемости, нужно значительно больше привитых, чем сейчас, — сказал Захаров.

Тем временем, 11 октября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал новое антиковидное постановление, где был прописан ряд серьезных и важных ограничений. У некоторых ленинградцев такая мера вызвала недовольство, однако, по словам главы региона, это было наиболее взвешенное решение из всех.