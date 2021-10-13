В нескольких населенных пунктах Бокситогорского района отключат свет 13 октября

Как сообщают в администрации Бокситогорского района, отключение электроэнергии является плановым.
Актуальный график отключения:
- с 09:00 до 17:00 – Спирово;
- с 09:30 до 17:00 – Мозолево 1, Селище, Пареево, Золотово, Паньково, Дороховая, Овинец, Рудная Горка, Пустая Глина, Дмитрово, Половное, Савино, Дорогощи, Зубакино.
- с 09:30 до 16:00 – Яковлево, Врачово, Труфаново.
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09.10.2021 176