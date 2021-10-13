Полиция обязала Собчак вернуться на место смертельного ДТП в Сочи

Как сообщал ivbg.ru, в Москве состоялся допрос Ксении Собчак в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП с ее участием.

Вам будет интересно Все о ДТП с Собчак: Рассказываем и показываем, что произошло в хронологическом порядке Как сообщал ivbg.ru, 9 октября 2021 года в Сочи Mercedes S500, в котором помимо водителя находились Ксения Собчак, ее личный... 12.10.2021 300

Телеведущей Ксении Собчак вручили повестку с требованьем вернуться в Сочи, где произошло ДТП с ее участием. У нее будет очная ставка с человеком, который управлял ее автомобилем, а также проверка показаний на месте.

Как сообщал ivbg.ru, 9 октября 2021 года в Сочи Mercedes S500, в котором помимо водителя находились Ксения Собчак, ее личный ассистент и директор, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Volkswagen. В результате ДТП есть погибшая и пострадавшие. Сама Собчак сразу же покинула место ДТП, не контактируя ни с кем.

Редакция ivbg.ru рассказала все известные, малоизвестные и ранее неизвестные подробности происшествия в хронологическом порядке, а также мнение обеих сторон. Если вы хотите составить собственное мнение о происшествии – вам сюда.