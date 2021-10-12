Все о ДТП с Собчак: Рассказываем и показываем, что произошло в хронологическом порядке

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 9 октября 2021 года в Сочи Mercedes S500, в котором помимо воителя находились Ксения Собчак, ее личный ассистент и директор, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Volkswagen.

В результате ДТП находившиеся в Volkswagen:

  • 35-летняя Екатерина Тарасова скончалась на месте (пассажир);
  • 30-летняя (по другим данным – 29-летняя) Оксана Садовник получила тяжелые травмы, пережила удаление селезенки, на момент подготовки публикации жива (пассажир);
  • 28-летний Роберт Дедян на момент подготовки публикации находится в реанимации в тяжелом состоянии (водитель).

Редакция ivbg.ru рассказывает все известные, малоизвестные и ранее неизвестные подробности происшествия в хронологическом порядке.

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12.10.2021 115

Как произошло смертельное ДТП в Сочи

Ксения Собчак 9 октября вела презентацию старта продаж дома «Сан-сити» в концертном комплексе «Роза Холл». После мероприятия – около 20:30 – Собчак и ее команда отправились в аэропорт на автомобиле под управлением 39-летнего водителя по имени Олег Цой. До окончания регистрации на рейс оставалось более часа.

Олег Цой полностью признал вину в ДТП и рассказал правоохранителям, что пассажиры не принуждали его превышать скорость и не торопили. Вот часть протокола допроса, в котором описывается момент аварии.

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Фото: kp.ru

Согласно показаниям, Цой пытался обогнать шедший перед ним автобус. В ходе маневра обгона по встречной полосе он увидел перед собой Volkswagen и не успел вернуться обратно в ряд. Автомобили столкнулись.

Последствия ДТП на видео с места:

Первые минуты после ДТП

По словам водителя Volkswagen Роберта Гедяна, помощь ему и его пассажирам оказывали проезжающие очевидцы. Из Mercedes S500 никто не выходил. Затем появилась другой автомобиль, в который пересели пассажиры «Мерседеса» и сразу уехали. Никто из них не поинтересовался состоянием пострадавших.

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Фото: Роберт Дедян, SHOT

Ксения Собчак некоторое время официально не комментировала происшествие. Первый официальный комментарий, содержащий ее видение событий в первые минуты ДТП, появился в ее telegram-канале 10 октября.

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Фото: t.me/bloodysx

По словам телеведущей, после столкновения она потеряла сознание.

После заявления Собчак в сети появились записи с камер аэропорта, на которых телеведущая в терминале держится за голову и пытается войти не в ту дверь.

Издание «Комсомольская правда» опубликовало справку о ДТП, в которой говорится, что Ксения Собчак покинула место аварии до приезда полиции и не пострадала. Однако в справке также не указано, что Mercedes S500 помимо Собчак были другие пассажиры, что является фактической ошибкой (с Собчак была ее команда).

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Фото: kp.ru

Также издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник сообщило, что в госпитале на Рублевке Собчак диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Необходимости в госпитализации не было.

Утром 10 октября в Instagram Собчак опубликовала три правила, «чтобы быть счастливой». Позже пост был удален, а его публикация объяснена тем, что команда находилась в шоке, и его забыли отменить. Сейчас его уже нет.

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Фото: @xenia_sobchak

А 11 октября Ксения Собчак дала подробное пояснение, почему покинула место ДТП.

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Фото: t.me/bloodysx

Погибшая Екатерина Тарасова

В результате аварии на месте умерла 35-летняя Екатерина Тарасова. Она вела курсы по растяжке и медитации. У нее осталась шестилетняя (по другим данным – семилетняя) дочь от бывшего супруга.

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Фото: instagram / Екатерина Тарасова

Собчак пообещала помочь семье погибшей и пострадавшим. По словам Ксении, ее команда связывается с родными.

В сети 10 октября появилось видео, на котором женщина, представляющая подругой погибшей, рассказывает, что лично связывалась с Собчак, но столкнулась «с абсолютнейшим человеческим равнодушием, безразличием».

На это Ксения Собчак сообщила, что не имеет соответствующих входящих сообщений. Но она ищет семьи всех погибших и пострадавших, и сама хотела бы связаться с этой женщиной.

А 11 октября Собчак дала update по ситуации:

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Фото: t.me/bloodysx

Редакция ivbg.ru следит за развитием событий.

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