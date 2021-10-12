Все о ДТП с Собчак: Рассказываем и показываем, что произошло в хронологическом порядке

Как сообщал ivbg.ru, 9 октября 2021 года в Сочи Mercedes S500, в котором помимо воителя находились Ксения Собчак, ее личный ассистент и директор, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Volkswagen.

В результате ДТП находившиеся в Volkswagen:

35-летняя Екатерина Тарасова скончалась на месте (пассажир);

30-летняя (по другим данным – 29-летняя) Оксана Садовник получила тяжелые травмы, пережила удаление селезенки, на момент подготовки публикации жива (пассажир);

28-летний Роберт Дедян на момент подготовки публикации находится в реанимации в тяжелом состоянии (водитель).

Редакция ivbg.ru рассказывает все известные, малоизвестные и ранее неизвестные подробности происшествия в хронологическом порядке.

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Как произошло смертельное ДТП в Сочи

Ксения Собчак 9 октября вела презентацию старта продаж дома «Сан-сити» в концертном комплексе «Роза Холл». После мероприятия – около 20:30 – Собчак и ее команда отправились в аэропорт на автомобиле под управлением 39-летнего водителя по имени Олег Цой. До окончания регистрации на рейс оставалось более часа.

Олег Цой полностью признал вину в ДТП и рассказал правоохранителям, что пассажиры не принуждали его превышать скорость и не торопили. Вот часть протокола допроса, в котором описывается момент аварии.

Согласно показаниям, Цой пытался обогнать шедший перед ним автобус. В ходе маневра обгона по встречной полосе он увидел перед собой Volkswagen и не успел вернуться обратно в ряд. Автомобили столкнулись.

Последствия ДТП на видео с места:

Первые минуты после ДТП

По словам водителя Volkswagen Роберта Гедяна, помощь ему и его пассажирам оказывали проезжающие очевидцы. Из Mercedes S500 никто не выходил. Затем появилась другой автомобиль, в который пересели пассажиры «Мерседеса» и сразу уехали. Никто из них не поинтересовался состоянием пострадавших.

Ксения Собчак некоторое время официально не комментировала происшествие. Первый официальный комментарий, содержащий ее видение событий в первые минуты ДТП, появился в ее telegram-канале 10 октября.

По словам телеведущей, после столкновения она потеряла сознание.

После заявления Собчак в сети появились записи с камер аэропорта, на которых телеведущая в терминале держится за голову и пытается войти не в ту дверь.

Издание «Комсомольская правда» опубликовало справку о ДТП, в которой говорится, что Ксения Собчак покинула место аварии до приезда полиции и не пострадала. Однако в справке также не указано, что Mercedes S500 помимо Собчак были другие пассажиры, что является фактической ошибкой (с Собчак была ее команда).

Также издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник сообщило, что в госпитале на Рублевке Собчак диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы. Необходимости в госпитализации не было.

Утром 10 октября в Instagram Собчак опубликовала три правила, «чтобы быть счастливой». Позже пост был удален, а его публикация объяснена тем, что команда находилась в шоке, и его забыли отменить. Сейчас его уже нет.

А 11 октября Ксения Собчак дала подробное пояснение, почему покинула место ДТП.

Погибшая Екатерина Тарасова

В результате аварии на месте умерла 35-летняя Екатерина Тарасова. Она вела курсы по растяжке и медитации. У нее осталась шестилетняя (по другим данным – семилетняя) дочь от бывшего супруга.

Собчак пообещала помочь семье погибшей и пострадавшим. По словам Ксении, ее команда связывается с родными.

В сети 10 октября появилось видео, на котором женщина, представляющая подругой погибшей, рассказывает, что лично связывалась с Собчак, но столкнулась «с абсолютнейшим человеческим равнодушием, безразличием».

На это Ксения Собчак сообщила, что не имеет соответствующих входящих сообщений. Но она ищет семьи всех погибших и пострадавших, и сама хотела бы связаться с этой женщиной.

А 11 октября Собчак дала update по ситуации:

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