Пожилые люди в Москве смогут получить денежную компенсацию за вакцинацию от COVID-19

Жители Москвы старше 65 лет, привившиеся от коронавируса до конца 2021 года, могут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» начиная с 12 октября.

Чтобы получить деньги, пожилым гражданам нужно подать соответствующее заявление в любой центр социального обслуживания Москвы. При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.

Ранее сообщалось, что около 60% лиц старше 60 лет уже прошли вакцинацию от COVID-19 в России.

До этого в Минздраве заявили, что все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ сняты. Еще российская сторона обсудила с Соединенными Штатами идею взаимного признания вакцинных сертификатов.

Вам будет интересно В Петербурге вводят обязательную вакцинацию. Пока только для некоторых категорий граждан Глава Роспотребнадзора по Петербургу подписала постановление, которое вводит новые требования по профилактике коронавируса. Первый компонент вакцины нужно сделать до 15... 12.10.2021 173

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 70 странах.