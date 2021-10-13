Пожилые люди в Москве смогут получить денежную компенсацию за вакцинацию от COVID-19

Жители Москвы старше 65 лет, привившиеся от коронавируса до конца 2021 года, могут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» начиная с 12 октября.
Чтобы получить деньги, пожилым гражданам нужно подать соответствующее заявление в любой центр социального обслуживания Москвы. При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.
Ранее сообщалось, что около 60% лиц старше 60 лет уже прошли вакцинацию от COVID-19 в России.
До этого в Минздраве заявили, что все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ сняты. Еще российская сторона обсудила с Соединенными Штатами идею взаимного признания вакцинных сертификатов.
Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 70 странах.