В Ленобласти была замечена поздняя земляника — фото

Ягода созрела в суровых осенних условиях.
В телеграм-канале Интересный Питер сообщается, что в лесу Всеволожского района Ленобласти заметили созревшие ягоды земляники.
Стоит отметить, что период созревания ягоды приходится на июнь и июль, но как можно видеть стойкая земляника может попасться в лесах региона и осенью.
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03.09.2021 1064