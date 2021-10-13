В Ленобласти была замечена поздняя земляника — фото

Ягода созрела в суровых осенних условиях.

В телеграм-канале Интересный Питер сообщается, что в лесу Всеволожского района Ленобласти заметили созревшие ягоды земляники.

Стоит отметить, что период созревания ягоды приходится на июнь и июль, но как можно видеть стойкая земляника может попасться в лесах региона и осенью.