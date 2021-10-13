Звери, замки и велопарковки: в Ленобласти появилось три новых туристических маршрута

Для гостей и жителей 47-го региона разработали новые туристические веломаршруты, а их подробное описание и схемы разместили на специальном сайте.

Маршруты получили условные названия — «Морской», «Экологический» и «Исторический», рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти в среду, 13 октября.

Так, в комитете по культуре и туризму Ленобласти отметили, что маршрут «Морской», который проходит от поселка Торфяновка до Приветнинское, будет интегрирован с уже существующими «»ЕвроВело 10″ («Вокруг Балтийского моря») и «ЕвроВело 13» («Железный занавес»). Выбирая маршрут «»Морской», путешественники посетят Выборгский замок и парк Монрепо, а также лютеранский храм Святой Марии Магдалины, Березовые острова и песчаные пляжи Финского залива.

«Экологический» веломаршрут соединит Шуваловский парк, деревню Лосево, поселок Мельниково и Приозерск. Путешественники побывают на конных фермах, в питомнике зубробизонов и на знаменитых порогах Вуоксы.

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Последний маршрут под названием «Исторический» познакомит туристов со страницами прошлого — достопримечательностями Выборга, памятниками на месте финских хуторов и военных линий обороны, монастырем на острове Коневец.