Немецкий бренд одежды пожаловался таможенникам из Выборга на продажу его вещей в местном магазине

Больше 200 контрафактных вещей известных брендов обнаружили в одном из магазинов Выборга. Навел таможенников на подделки один из правообладателей бренда.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западной таможни, сотрудники ведомства отправились на проверку после обращения владельца товарного знака HUGO BOSS. На контрафактные вещи были наклеены этикетки и ярлыки с указанным брендом.

Фото: Северо-Западная таможня Фото: Северо-Западная таможня Фото: Северо-Западная таможня

Однако в торговой точки оказались представлены и другие известные марки одежды. Всего было выявлено 218 товаров с признаками контрафактности — джемперы, футболки, брюки, сумки, ремни, шапки, снуды и шарфы.

Товар у продавцов изъяли, а результаты проверки отправили в суд.