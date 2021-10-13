«Где моя медаль от Бастрыкина?»: Нурмагомедов пошутил над Магрегором, вспомнив недавнее избиение москвича

Избитый кавказцами в метро москвич оценил шутку бойца UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. В своем Инстаграм он выложил фото своего бывшего оппонента хоть и с шутливой, но довольно обидной фразой.

Недавний случай в московском метро, где был избит кавказцами Роман Ковалев, для Нурмагомедова стал поводом для шутки в сторону своего бывшего оппонента Конора Магрегора. В своем инстаграм боец из Дагестана выложил довольно обидную картинку как для пострадавшего Романа, так и для Магрегора, писала Фонтанка.

Правда, ирландец вряд ли поймет о чем идет речь.

Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы, выложил в своих сторис Нурмагомедов изображение ирландца с соответствующей подписью.

А вот Роман Ковалев, пострадавший в метро, уже оценил шутку:

Газета.Ru Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу, — цитирует Ковалева

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин проведал Романа Ковалева, находящегося в больнице после жестокого избиения в метро. Пострадавшему выплатят 2 млн рублей в качестве компенсации.