«Где моя медаль от Бастрыкина?»: Нурмагомедов пошутил над Магрегором, вспомнив недавнее избиение москвича

Избитый кавказцами в метро москвич оценил шутку бойца UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. В своем Инстаграм он выложил фото своего бывшего оппонента хоть и с шутливой, но довольно обидной фразой.
Недавний случай в московском метро, где был избит кавказцами Роман Ковалев, для Нурмагомедова стал поводом для шутки в сторону своего бывшего оппонента Конора Магрегора. В своем инстаграм боец из Дагестана выложил довольно обидную картинку как для пострадавшего Романа, так и для Магрегора, писала Фонтанка.
Правда, ирландец вряд ли поймет о чем идет речь.
А вот Роман Ковалев, пострадавший в метро, уже оценил шутку:
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин проведал Романа Ковалева, находящегося в больнице после жестокого избиения в метро. Пострадавшему выплатят 2 млн рублей в качестве компенсации.