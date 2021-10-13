В Москве объявили план «Сирена» — в одной из школ неизвестный утроил стрельбу

Одна из школ столицы оцеплена из-за сообщений о стрельбе.

Информацией об этом в среду, 13 октября, поделился портал Online47.

Подробностей случившегося пока нет, однако предварительно известно, что учеников школы №1265 около часа не выпускали из здания. По неподтвержденным данным, стрельбу открыл неизвестный в камуфляжной форме.

Сейчас здание оцеплено, на месте работает сотрудники ОМОН. По словам учеников школы, сотрудники спецназа проверяли часть классных помещений. В столице введен план «Сирена». Стрелка разыскивают. Данных о пострадавших среди детей или работников учреждения пока нет.