На трассе «Скандинавия» у Выборга введут реверсивное движение

В Выборгском районе Ленобласти для проведения дорожного ремонта на трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», реверсивное движение будет действовать с 15 по 25 октября на подъездах к Выборгу № 1 и 2. На это время на участке дороги установят сигнальные фонари и соответствующие дорожные знаки, а скорость движения временно ограничат до 40 км/ч.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Также до 20 октября реверсивное движение ввели на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе.