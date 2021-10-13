Средний ежемесячный платеж по ипотеке в России за год вырос на 14 процентов

Эксперты также отметили, что россияне стали на 15 процентов реже закрывать ипотеку досрочно.

Размер среднего ежемесячного платежа по ипотеке в России увеличился за год на 14 процентов, составив 18,8 тысячи рублей, пишут Известия.

Глава ипотечного департамента федеральной компании Этажи Татьяна Решетникова отметила, что средняя сумма кредитов достигла 2,9 миллиона рублей и увеличилась на 16 процентов. Сроки также выросли, на целых 10 процентов. В 2020 году средний срок кредитования составлял 18 лет, но уже в этом году этот срок преодолел рубеж в 20 лет.

Причиной таких изменений эксперты назвали рост цен на жилье. В Центральном федеральном округе за год рост цен на рынке первичной жилой недвижимости составил от 20 до 40 процентов. При этом доходы заемщиков не показали такой динамики роста, так что их долговая нагрузка стала более ощутимой.

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Эксперты также отметили, что россияне стали на 15 процентов реже закрывать ипотеку досрочно.