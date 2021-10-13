Исследование показало, что россияне с ипотекой реже разводятся

Россияне, выплачивающие ипотеку, разводятся гораздо реже остальных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

— На сегодня порядка 50% ипотечных заёмщиков — это люди находящиеся в браке — в абсолютном значении их количество достигает более 1,5 миллиона. Более того, большинство из них оформили обременение спустя несколько лет после заключения брака и после появления у них детей. Согласно экспертным данным, более половины всех заемщиков из доли семейных оформили обременение после рождения ребенка, — говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что ипотечные заемщики разводятся в среднем в десять раз реже. В этой группе доля расторгающих брак не превышает 5% — против 50% в среднем по стране.

Эксперты отмечают, что развод отрицательно сказывается на платежеспособности. По словам управляющего директора Первого коллекторского бюро Павла Михмеля, жилищные займы чаще других кредитов становятся предметом спора между бывшими супругами.