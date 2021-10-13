В WhatsApp появится новая функция для хранения данных

В мессенджере появится возможность управления резервной копией. Новый инструмент обнаружил портал WABetaInfo.

Об этом в среду, 13 октября, сообщают РИА Новости.

С нововведением пользователи смогут самостоятельно выбирать, какие именно данные необходимо им хранить в резервной копии. Среди них могут быть фотографии, аудио, видео, документы и другие файлы. WhatsApp научится отображать размер архива для каждого раздела, что поможет рассчитать точный размер бэкапа.

Специалисты предполагают, что таким образом WhatsApp готовится к будущему ограничению для каждого пользователя, лимит которого составит 2 ГБ на Google Диске. Однако это пока только предположение.