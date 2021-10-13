Энергетики Петербурга и Ленобласти борются за звание лучшего

На подстанции Волхов-Северная в течение четырех дней проходят масштабные соревнования — за звание лучшего борются сотрудники энергетических подстанций Петербурга и Ленобласти.

В профессиональном мастерстве соревнуются 32 мастера из восемь команд. Их умения проверяют на учебном полигоне: участники тушат возгорание, ремонтируют подстанцию и реанимируют пострадавшего. Также судьи проверяют знание оборудования и умение различать типы подстанций.

Скрин видео lentv24

Итоги подведут уже завтра, 14 октября. Лучший получит оригинальный переходящий кубок и ценные призы.

Ранее в Ленобласти определили лучших пожарных.