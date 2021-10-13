В юбилейный год компания «РКС-энерго» наградила своего первого абонента

Прошло 15 лет со дня присвоения «РКС-энерго» статуса гарантирующего поставщика в Ленобласти. В честь юбилея компания вручила своему первому клиенту памятный знак.

Первым клиентом среди юридических лиц стал «Ростелеком». Тогда по условиям договора «РКС-энерго» снабжало электроэнергией 11 объектов провайдера. Сегодня, 13 октября, количество точек выросло до 417 штук.

«Благодарю первого клиента среди юридических лиц за надежные партнерские отношения. За годы сотрудничества ПАО «Ростелеком» зарекомендовал себя добросовестным абонентом и всегда демонстрирует образцовую платежную дисциплину», — сказал гендиректор ООО «РКС-энерго» Бислан Гайрабеков.

Ранее мы сообщали, что «РКС-энерго» предлагает своим абонентам перейти на новый онлайн-сервис «Электронная квитанция».