В Петербурге готовятся к ужесточению коронавирусных ограничений

Администрация Петербурга планирует усилить коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости.

Вслед за соседними регионами в Смольном собрались ввести обязательные QR-коды для посещения ряда мест. Как сообщает «Фонтанка», с большой вероятностью, нельзя будет посетить конгрессно-выставочные, культурные и спортивные и иные мероприятия с числом участников более 75 человек.

Также обсуждается аналогичная мера для музеев, театров и госучреждений. Введение доступа по QR-кодам в рестораны и салоны красоты пока не планируется.

Новая версия коронавирусного постановления может появиться на следующей неделе.

В Ленобласти тем временем уже ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с середины ноября в спортивных и развлекательных учреждениях региона вводится обязательное требование документов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.