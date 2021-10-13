В Петербурге ковид-инфицированных стали размещать в военных госпиталях

Военно-медицинские учреждения Петербурга выделили 250 койко-мест для зараженных коронавирусом.

Об этом вечером, 13 октября поделился портал 78 со ссылкой на Минобороны России. На данный момент в Северной столице госпитализированы порядка 7000 человек с подтвержденным Covid-19. Именно по этой причине руководства военных госпиталей предоставило дополнительные места.

При этом, военные медики с начала пандемии коронавируса помогли более 1,1 тысяяч гражданским в новых многофункциональных медцентрах ЗВО, построенных в прошлом году.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 287 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 13 октября.