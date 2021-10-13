Пост о смерти человека в Купчино собрал в комментариях знатоков русского и юмористов

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В сети появилась фотография прикрытого тканью умершего человека, предположительно, на Балканской площади в Купчино. В комментариях рассуждали о склонении населенного пункта, где это произошло. 

Очевидец поделился кадром происшествия в Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург вечером, 13 октября. Фото он сопроводил вопросом о том, что же все-таки произошло с человеком, прикрытым на полу тканью, однако вразумительных ответов нашлось крайне мало.

В частности, одну половину пользователей больше заинтересовала ошибка администратора группы в склонении населенного пункта, при том, что ошибкой это и не является.

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Другая часть комментаторов решила провести «онлайн-стендап», где поразмышляла о причинах смерти неизвестного. Многие сошлись во мнении, что человек увидел свою зарплату и не выдержал. К такому выводу пользователи пришли, вероятно, из-за стоящих рядом с телом банкоматов.

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На данный момент профильные ведомства не комментировали данное происшествие. Кем являлся умерший человек и при каких обстоятельствах произошло несчастье, неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняются.

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