Петербургского рок-музыканта приговорили к колонии за педофилию. Приговора ждут и его товарищи

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал рок-музыканта Станислава Жигулина виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

768_16x9-373-1634144913
Фото: riafan.ru

Процесс проходил в закрытом режиме. Жигулина обвиняли в половом сношении, развратных действиях, семи эпизодах насильственных действий сексуального характера. Подсудимый вину признал.

Вам будет интересно
Петербургского рок-музыканта приговорили к колонии за педофилию. Приговора ждут и его товарищи Санкт-Петербург
Пост о смерти человека в Купчино собрал в комментариях знатоков русского и юмористов
В сети появилась фотография прикрытого тканью умершего человека, предположительно, на Балканской площади в Купчино. В комментариях рассуждали о склонении населенного...
13.10.2021 81

Решением суда, ему назначены 9 лет колонии строгого режима, запрет на работу с детьми в течение 15 лет и принудительное наблюдение у сексолога.

Вместе с Жигулиным по уголовному делу проходят еще трое – Сергей Поляк, Сергей Беликов и Лев Степанов. Некоторые из них обменивались детьми для своих целей.

Автор