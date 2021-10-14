Петербургского рок-музыканта приговорили к колонии за педофилию. Приговора ждут и его товарищи

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал рок-музыканта Станислава Жигулина виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Процесс проходил в закрытом режиме. Жигулина обвиняли в половом сношении, развратных действиях, семи эпизодах насильственных действий сексуального характера. Подсудимый вину признал.
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13.10.2021 81
Решением суда, ему назначены 9 лет колонии строгого режима, запрет на работу с детьми в течение 15 лет и принудительное наблюдение у сексолога.
Вместе с Жигулиным по уголовному делу проходят еще трое – Сергей Поляк, Сергей Беликов и Лев Степанов. Некоторые из них обменивались детьми для своих целей.