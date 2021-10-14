Школьников в России проверят на склонность к насилию

Как сообщают «Известия», правительственная комиссия по профилактике правонарушений заявила о необходимости принять новые меры по усилению контроля за молодежной и подростковой средой.
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13.10.2021 178
Одна из таких мер – тестирование в образовательных учреждениях на агрессивность и склонность к насилию. Благодаря подобным мерам профилактики за последние 10 лет уровень подростковой преступности в России снизился почти в два раза.
О проведенной работе Минобрнауки отчитается перед правительственной комиссией до 15 января 2022 года.