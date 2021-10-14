«Ехал в Крым, а попал на плантацию»: москвич рассказал, как провел месяц в рабстве в Дагестане

Как сообщает телеканал «360», супруги из Москвы Петр и Ольга отправились в Крым автостопом, но, по их словам, попали в рабство на ферму в Дагестане. Освободиться им удалось только через месяц.

«Мы поймали попутку на трассе «Дон». Водитель автобуса спросил, в какую сторону мы едем. Ответили, что в Крым. Он сказал, что сейчас везет людей на ферму в Ставропольский край и предложил нам поехать с ними», – рассказал Петр Плеханов

Москвич никогда не был на ферме, поэтому решил ее посетить. Однако автобус поехал в Дагестан, а в Ставропольский край даже не заезжал.

«Я спросил у водителя, почему мы сюда заехали. Он сказал, что двое рабочих должны здесь высадиться, и успокоил, заявив, что после остановки автобус поедет в Ставрополье», – вспоминает Петр Плеханов

Доехали до Дербента, но там водитель сказал, что ему нужно отдохнуть и пригласил к себе. Утром он продал супругов за 50 тысяч рублей. Осознание того, что их продали в рабство, пришло к ним, когда их привезли в теплицы.

«Предупредили, что за попытку бегства нас прирежут. На цепь не сажали, но при попытке побега нас поймали», – поделился Петр Плеханов

Спустя месяц супруги все же смогли сбежать через форточку.

«Хозяин начал нас искать, но я оставил записку, что пошел пить на соседнюю плантацию, поэтому он отправился туда. В полицию обратились уже в Махачкале», – резюмировал Петр Плеханов

Республиканский Следственный комитет проводит проверку по заявлению супругов.