Цены на газ в Европе снова поползли вверх

Низкий уровень заполненности европейских подземных газовых хранилищ (ПГХ), а также высокий спрос на СПГ в Азии, вновь спровоцировали рост цен на газ в Европе. Небольшая стагнация в начале недели подошла к концу и ценник на углеводороды вновь потянулся вверх.

Как свидетельствуют данные биржи ICE Futures, ноябрьские фьючерсы на газ в Европе начали день ростом с 1127,5 доллара за тысячу кубометров. Уже 9:13 они снова подорожали до 1157,5 доллара. Это на 3,1% выше расчетной цены минувшей среды.

Напомним, газовый рынок Европы в последние месяцы постоянно лихорадит. Только в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубов газа, то к октябрю они достигли исторического максимума в 1937 долларов. После чего был зафиксирован некоторый откат. Однако цены все равно остаются выше тысячи долларов за куб.