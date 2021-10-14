В Петербурге полиция приехала разнимать драку в квартире, а нашла крупную партию наркотиков

Ранним утром 13 октября в полицию сообщили о драке в одной из квартир, расположенной в доме №31 по Главной улице в Петербурге.
Прибывшие на место правоохранители задержали двух мужчин. Во время осмотра места событий полицейские обнаружили пакет с запрещенными веществами весом более 700 граммов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В итоге 31-летнего и 35-летнего драчунов привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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01.10.2021 284