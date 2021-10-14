Первый снег накроет Петербург уже в конце октября

Главный синоптик Петербурга дал прогноз по выпадению снежных осадков в городе на Неве. Первые снеговики появятся на улицах уже в этом месяце.

Информацией об этом поделились Невские новости, побеседовав с главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым.

Я думаю, что ближайшая вероятность снега — 23-24 число. Но это неустойчиво, непродолжительно, временно, только пока проходит циклон. А потом следующие циклоны будут выносить теплый воздух, и опять будет относительно теплая погода, — уточнил эксперт.

Также Колесов прогнозирует довольно низкую температуру относительно начала месяца — от +5 до +10 градусов в ближайшие дни. Когда же начнется переход от осенней погоды к зимней, синоптик точно сказать не решился: слишком велико влияние циклонов.

Тем временем в Ленобласти первый снег может накрыть дороги и тротуары уже 17 и 18 октября, однако продержится он от силы несколько часов.