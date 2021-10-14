Петербург и Ленобласть в лидерах внешней торговли на всем Северо-Западе страны

Появились данные по внешнеторговому обороту Северо-Западного федерального округа за первые пол года. Сумма колоссальна — почти 66 млрд долларов.

Данные представила Северо-Западная таможня в четверг, 14 октября. Так, за январь – август 2021 года внешнеторговый оборот увеличился на 37,1% по сравнению с таким же периодом в прошлом году и составил 65 млрд 989 млн долларов США.

Объем экспорта добрался до отметки в 38 млрд 383 млн долларов США (прирост в 45,1 %), а импорта – 27 млрд 606 млн долларов (прирост 27,3 %).

Выросли в этом году и натуральные объемы экспорта — на 10,5% и составили 79 млн 233 тыс. тонн, натуральные объемы импорта уменьшились на 1,9% и составили 16 млн 909 тыс. тонн.

В распределении экспорта по субъектам Российской Федерации, входящим в СЗФО, лидируют Санкт-Петербург (50,4%), Ленинградская область (13,6%), Вологодская область (11,4%). Первое место в импорте занимает Санкт-Петербург (61,7%), второе место – Калининградская область (20,7%), третье место – Ленинградская область (10,2%).