Россия в ноябре возобновит регулярное авиасообщение с девятью странами

С 9 ноября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ, сообщил оперштаб по коронавирусу.
Также в штабе указали, что с того же числа решено увеличить на взаимной основе количество регулярных рейсов в Германию, Италию, Францию, Испанию, Венгрию, на Мальдивы, на Мальту, в Грецию, Македонию, Албанию, Болгарию и Венесуэлу (остров Порламар).
В штабе сообщили, что с 9 ноября РФ возобновляет авиаперелеты в девять ранее закрытых стран.
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