На выплаты семьям с детьми от трех до семи лет направили 270 млрд рублей

Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты многодетным семьям. Государственную поддержку получат также семьи с детьми возрастом 3-7 лет.

— Кабмин выделит 6 миллиардов рублей для многодетных семей, в которых проживают дети возрастом от трех до семи лет. После рождения третьего и последующих детей российские семьи получают право на ежемесячную денежную поддержку от государства, – сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Председатель правительства напомнил, что материальную помощь родители будут получать до того момента, как ребенку исполнится три года.

— В России рождается все большее число детей, в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого мы выделим 6 миллиардов рублей, чтобы обеспечить поддержкой более 48 тысяч детей, проживающих в многодетных семьях, – добавил Михаил Мишустин.

Правительство также направит более 28 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми возрастом 3-7 лет включительно. С начала года в России на поддержку семей с детьми выделено 270 миллиардов рублей, которые предоставлены из федерального бюджета.

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Указ о господдержке в отношении семей с детьми подписал президент России Владимир Путин в 2020 году.