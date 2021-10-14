В центр «Велес» поступило четыре новых пациента

На этой неделе в центр реабилитации животных «Велес» поступило четыре новых пациента: два ежа и две енотовидные собаки. Животные серьезно пострадали.

В центре рассказали, что у одного из ежей серьезные проблемы с глазом. У второго — скальпированная рана. Скорее всего, еж запутался в сетке рабице или попытался пролезть под забором из профнастила.

Фото здесь и далее: Центр Велес

Двух енотовидных собак доставили в центр после ДТП. Одно из животных находится в очень тяжелом состоянии.

Ранее в «Велесе» появилась новая пушистая постоялица — молодая медведица.