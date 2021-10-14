В Ленобласти на карантин закрыли 77 классов и 26 групп в детских садах

На сегодняшний день, 14 октября, на удаленном обучении из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом находятся 77 отдельных классов в 39 школах и 26 групп в 19 детских садах Ленобласти.

По словам зампреда правительства Ленобласти по соцвопросам Николай Емельянов, класс переводят на удаленный формат работы, когда заболевают даже два человека. Таким образом власти стараются держать под контролем распространение инфекций.

Напомним, в Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с 15 ноября посетителям для входа в театры, кино, бассейны и фитнес-залы необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов. В Петербурге только готовятся к ужесточению коронавирусных ограничений.