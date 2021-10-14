QR-коды, ПЦР-тесты и работа ТЦ: публикуем FAQ по «антиковидному» постановлению Ленобласти

В Ленинградской области 11 октября вышло постановление №653, которое с 15 ноября вводит ряд ограничительных мер. В правительстве 47-го региона ответили на наиболее частые вопросы жителей.

Почему нужно усиливать ограничения?

С сентября эпидемиологи фиксируют рост заболеваемости коронавирусом в регионе. И каждую неделю цифры растут. Например, темп прироста за неделю 27 сентября-4 ноября к предыдущей составил 5,36%, что, по словам главного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк, достаточно большой процент. Порядка 80% жителей региона переносят ковид с симптомами ОРВИ, у порядка 12% наблюдается пневмония, и только лишь оставшиеся 8% переносят бессимптомно. Причем, количество пневмоний также растет. При этом количества вакцинированных граждан (на сегодня их 35,7%) недостаточно для создания коллективного иммунитета (для этого должно быть вакцинировано не менее 60%). Принятие новых мер необходимо для стабилизации ситуации в Ленинградской области и обеспечения безопасности жителей региона.

Где будут требовать QR-код?

На территории Ленинградской области с 15 ноября вход в театры, кино, концертные площадки, ночные клубы, цирки, бассейны и на фитнес будет возможен при предъявлении QR-кода, или отрицательного результата ПЦР-теста давностью 72 часа. Как сообщила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, при посещении жизненно необходимых объектов, таких как магазины, аптеки, поликлиники, учреждения образования, торговые центры, необходимо соблюдать масочный режим, измерять температуру и соблюдать дистанцию. QR-код в этом случае требоваться не будет.

Постановление определяет, что документами, подтверждающими прохождение полного курса вакцинации или же заболевание на протяжении предыдущих 6 месяцев являются QR-коды, полученные с использованием специализированного приложения единого портала госуслуг.

Какие правила будут действовать для проживания в гостиницах?

Постояльцам гостиниц на территории Ленинградской области необходимо иметь QR-код, или ПЦР-тест давностью 72 часа. Также при заселении может быть сделан экспресс-тест на COVID-19.

Почему медотвод не считается пропуском в учреждения сферы досуга?

Медотвод от вакцинации дается по заключению специальной комиссии в медицинском учреждении, к которому прикреплен пациент. Как правило, вакцинация невозможна при серьезных заболеваниях. Как подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, данное решение было принято, исходя из принципов безопасности, прежде всего, для данной категории жителей (как, например, при первой волне заболевания вводились ограничения для пожилых людей).

Будет ли нужен QR-код при посещении музеев?

Нет. Однако музеи в зависимости от зоны работают по особым правилам. Так, в «красной» зоне экскурсию на открытом воздухе могут посетить до 20 человек, в помещениях ― не более 1 человека на 7 кв. метров. В «желтой» ― на улице до 25 человек, в помещениях ― не более 1 посетителя на 4 кв. метров.

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Нужен ли QR-код детям?

Нет, все требования распространяются на жителей региона старше 18 лет. Однако при входе в учреждение сферы досуга с 15 ноября молодым людям может понадобиться подтвердить свой возраст документом.

Что меняется для бизнеса? Нужно ли докупать дополнительное оборудование?

Основное требование для предприятий всех форм собственности ― обеспечить безопасность для посетителей. Это означает, что с 15 ноября все 100% сотрудников предприятий должны быть либо вакцинированы, либо иметь справку о перенесенном заболевании на протяжении 6 месяцев, либо медотвод, либо предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. В случае невозможности предоставить данные документы, сотрудник должен быть переведен на удаленную работу. Что касается работы с QR-кодами ― специального оборудования не требуется, так как код можно считать любым смартфоном.